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Последние отзывы
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Валентина 15 Декабря 2020
Уют и гармония, пансионат Организация
Уют и гармония
Спасибо работникам пансионата за чуткое, внимательное отношения к своим подопечным. Всегда были на с...
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Покупатель. 14 Декабря 2020
Ссср, салон сотовой связи Организация
Ответ на недовольный отзыв:
Хороший ассортимент,есть что из чего выбрать,принимают заказ на привоз того или иного товара если не...
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Карабасс 14 Декабря 2020
Ссср, салон сотовой связи Организация
Ответ Валерию:
Вам просто не повезло.Даже не во всех ремонтных мастерских возможно восстановить данные с убитого см...
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Ирина 11 Декабря 2020
Педкампус, дистанционное обучение Организация
отличная учеба
Свежий код на скидку 2Л8ЛПНАЭА1 Хочу выразить искреннюю признательность Педкампусу за предоставлен...
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Анна Буткова 11 Декабря 2020
Эпилсити, центр косметологии Организация
Лучший косметолог
Сурова Маргарита Валерьевна- самый лучший врач-косметолог из всех у кого я была (хотя у многих прайс...
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