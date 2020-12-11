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Автомобили, автосервис, автошколы, такси
Бытовые услуги, ЖКХ
Медицина
Образовательные учреждения
Общественные и социально значимые организации, СМИ
Промышленность
Рестораны, досуг, спорт, туризм
Строительство и недвижимость
Структуры власти
Сфера бизнес-услуг
Товары и услуги для компаний
Торговые центры, магазины
Юридические услуги
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Последние отзывы
Валентина
15 Декабря 2020
Уют и гармония, пансионат
Организация
Уют и гармония
Спасибо работникам пансионата за чуткое, внимательное отношения к своим подопечным. Всегда были на с...
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968
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27593
Покупатель.
14 Декабря 2020
Ссср, салон сотовой связи
Организация
Ответ на недовольный отзыв:
Хороший ассортимент,есть что из чего выбрать,принимают заказ на привоз того или иного товара если не...
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1857
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74694
Карабасс
14 Декабря 2020
Ссср, салон сотовой связи
Организация
Ответ Валерию:
Вам просто не повезло.Даже не во всех ремонтных мастерских возможно восстановить данные с убитого см...
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1748
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38681
Ирина
11 Декабря 2020
Педкампус, дистанционное обучение
Организация
отличная учеба
Свежий код на скидку 2Л8ЛПНАЭА1 Хочу выразить искреннюю признательность Педкампусу за предоставлен...
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859
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8588
Анна Буткова
11 Декабря 2020
Эпилсити, центр косметологии
Организация
Лучший косметолог
Сурова Маргарита Валерьевна- самый лучший врач-косметолог из всех у кого я была (хотя у многих прайс...
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968
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3878
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