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Последние отзывы
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Ростислав 4 Декабря 2020
Адвокаты и юристы Москвы Организация
Успешная компания
Точно знаю, что "Адвокаты и юристы Москвы" — лучшая адвокатская компания в Москве. Обращался целых д...
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ВИТАЛИЙ 30 Ноября 2020
Адвокаты и юристы Москвы Организация
Образцовая работа профессионалов.
Был спор со стоматологом, который поставил дорогостоящий мост моей жене, а потом отказался от ответс...
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Анастасия 27 Ноября 2020
Адвокат Альянс (advokat-alliance.ru) Организация
Спасибо большое!
Очень долго самостоятельно выясняла отношения с интернет-магазином и службой доставки, которые переп...
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Виктор Александрович 22 Ноября 2020
Альтер Офис, офисная мебель Организация
Оперативное и качественное исполнение обязанностей
Очень оперативно привезли и установили экраны-перегородки. Думали, что дней пять точно будут возитьс...
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Антон 20 Ноября 2020
АНО ДПО "СНТА" Организация
Удобно организована работа
Являюсь менеджером, недавно от компании запросили пройти курсы по повышению квалификации. Здесь вари...
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