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Автомобили, автосервис, автошколы, такси
Бытовые услуги, ЖКХ
Медицина
Образовательные учреждения
Общественные и социально значимые организации, СМИ
Промышленность
Рестораны, досуг, спорт, туризм
Строительство и недвижимость
Структуры власти
Сфера бизнес-услуг
Товары и услуги для компаний
Торговые центры, магазины
Юридические услуги
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Последние отзывы
Ростислав
4 Декабря 2020
Адвокаты и юристы Москвы
Организация
Успешная компания
Точно знаю, что "Адвокаты и юристы Москвы" — лучшая адвокатская компания в Москве. Обращался целых д...
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2005
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12887
ВИТАЛИЙ
30 Ноября 2020
Адвокаты и юристы Москвы
Организация
Образцовая работа профессионалов.
Был спор со стоматологом, который поставил дорогостоящий мост моей жене, а потом отказался от ответс...
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1045
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12009
Анастасия
27 Ноября 2020
Адвокат Альянс (advokat-alliance.ru)
Организация
Спасибо большое!
Очень долго самостоятельно выясняла отношения с интернет-магазином и службой доставки, которые переп...
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1049
0
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3949
Виктор Александрович
22 Ноября 2020
Альтер Офис, офисная мебель
Организация
Оперативное и качественное исполнение обязанностей
Очень оперативно привезли и установили экраны-перегородки. Думали, что дней пять точно будут возитьс...
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786
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38652
Антон
20 Ноября 2020
АНО ДПО "СНТА"
Организация
Удобно организована работа
Являюсь менеджером, недавно от компании запросили пройти курсы по повышению квалификации. Здесь вари...
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1004
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2057
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